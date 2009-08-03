Лесхозы Херсонщины сократили выпуск продукции

В Херсонской области лесные хозяйства в 1-м полугодии текущего года, по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года, сократили выпуск продукции на 42,4% - до 16,6 млн. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, в частности предприятиями, которые занимались лесохозяйственной деятельностью (выращиванием леса, проведением лесозащитных мероприятий, заготовкой древесины) в течение января-июня 2009 г. выработано продукции лесного хозяйства в фактических ценах на сумму 16 млн. 596,9 тыс. грн., что на 7 млн. 226,8 тыс. грн. меньше, чем за соответствующий период 2008 г.

В течение 1-го полугодия т.г. всеми лесопользователями области было заготовлено 49,755 тыс. куб. м ликвидной древесины. Из общего количества заготовленной ликвидной древесины заготовлено: лесоматериалов круглых – 3,791 тыс. куб. м, дровяной древесины для технологических потребностей – 10,704 тыс. куб. м, дров для отопления - 34,914 тыс. куб. м.