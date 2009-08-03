В Херсонский области сформировано 50% запаса зерна

В Херсонский области уже сформировано 50% регионального запаса продовольственного зерна - 20,018 тыс. т.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении агропромышленного развития Херсонской облгосадминистрации, уже закуплено 50,05% от необходимых области 40 тыс. т трехмесячного запаса продовольственного зерна.

Средняя закупочная цена приобретенного зерна составила 931 грн. за тонну.

В частности, закуплено 2,536 тыс. т пшеницы 3 класса по средней цене 991 грн. за тонну, 14,668 тыс. т пшеницы 4 класса по средней цене 936 грн. за т и 2,72 тыс. т пшеницы 5 класса по средней цене 861 грн. за т.