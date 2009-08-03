“Львовсельмаш” сократил производство

ОАО “Львовсельмаш”, один из производителей сельскохозяйственной техники, в первом полугодии т.г. сократил производство в 2,5 раза против аналогичного периода 2008 года - с 5 млн. грн. до 2 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Свободного профсоюза Всеукраинского объединения солидарных тружеников (СП “ВОСТ”) ОАО “Завод “Львовсельмаш” Петр ОНИЩАК.

«В этом году за первое полугодие изготовили продукции на 2 млн. грн., в то время как в прошлом году за этот период мы изготовили и реализовывали продукции на 5 млн. грн.”, - сказал он.

При этом П.ОНИЩАК подчеркнул, что 50% произведенной в текущем году продукции еще не реализовано.

Справка УНИАН. ОАО „Львовсельмаш" создано в 1996 году на базе одноименного завода, основанного в 1945 году. Это единственное в Украине и СНГ специализированное предприятие по выпуску машин для химической защиты растений и внесения в почву жидких минеральных удобрений.

Кроме этого, завод изготавливает почвообрабатывающую технику, машины для выращивания картофеля, кормоуборочную технику, запчасти для машин собственного производства и другой сельскохозяйственной техники, обеспечивает их сервисное обслуживание.

Предприятие приватизировано в 1996-м году, 50%+1 акция принадлежали государству.

С декабря 2008 года свыше 60% акций завода «Львовсельмаш» принадлежат президенту компании «Рассвет» (г. Запорожье) Петру САБАШУКУ.