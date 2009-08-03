На Херсонщине намерены сократить площади под озимые культуры

Аграрии Херсонщины намерены сократить площади под озимые культуры на 6,6%, по сравнению с аналогичным показателем 2008 года, - до 528,4 тыс. га.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития облгосадминистрации.

Сообщается, что на данный момент аграрии проводят подготовку указанных площадей под сев озимых – уже подготовлено 58,7% (310,4 тыс. га).

Как сообщал УНИАН, в 2008 году сельхозпроизводители области всего посеяли озимых культур на площади 565,8 тыс. га (включая рапс и зеленый корм), в частности, пшеницы 404,2 тыс. га, ячменя – 71 тыс. га, ржи – 7,3 тыс. га, рапса – 81,4 тыс. га.