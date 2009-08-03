“Львовсельмаш” уволило 35% сотрудников

Руководство ОАО “Львовсельмаш”, одного из производителей сельскохозяйственной техники, в июне-июле 2009 г. уволило 35% сотрудников.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Свободного профсоюза Всеукраинского объединения солидарных тружеников (ВП “ВОСТ”) ОАО “Завод “Львовсельмаш” Петр ОНИЩАК.

При этом, по словам П.ОНИЩАКА, с октября по июнь уже было уволено еще 100 сотрудников.

“С октября 2008 года по сегодняшний день уже уволили более 230 лиц из 470 (это почти 50% - УНИАН) работников. За июнь-июль - больше 130 лиц”, - сказал он.

По словам П.ОНИЩАКА, освобождают не управленческий аппарат или пенсионеров, как заверяло ранее руководство, а обычных высококвалифицированных рабочих, «которым полгода, год, два до пенсии».

Ранее теперешний руководитель завода Петр САБАШУК заявлял, что сокращение будет касаться исключительно управленческого аппарата, а не тех, «кто работает возле станка».

Справка УНИАН. ОАО „Львовсельмаш" создано в 1996 году на базе одноименного завода, основанного в 1945 г. Это единственное в Украине и СНГ специализированное предприятие по выпуску машин для химической защиты растений и внесения в почву жидких минеральных удобрений.

Кроме этого, завод изготавливает почвообрабатывающую технику, машины для выращивания картофеля, кормоуборочную технику, запчасти для машин собственного производства и другой сельскохозяйственной техники, обеспечивает их сервисное обслуживание.

Предприятие приватизировано в 1996-м году, 50%+1 акция принадлежали государству.

С декабря 2008 года свыше 60% акций завода «Львовсельмаш» принадлежат президенту компании «Рассвет» (г. Запорожье) Петру САБАШУКУ.