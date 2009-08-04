Nemiroff увеличил объем продаж на 9%

Nemiroff Холдинг, один из крупнейших производителей алкогольной продукции, в первом полугодии текущего года увеличил общий объем продаж на 9,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., - до 213,5 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что рост продаж продукции Nemiroff Холдинг на крупнейших мировых водочных рынках составил: Россия - 2%, Украина - 19%, Польша - 21%. В натуральном выражении было реализовано 3,46 млн. дал напитков.

При этом во втором квартале 2009 года объем реализации напитков вырос более чем на 10%, по сравнению с первым кварталом этого года, - до более 1,82 млн. дал.

Cправка УНИАН. «Nemiroff Холдинг» – один из крупнейших производителей алкогольных напитков в Украине, продукция которого поставляется в 55 стран мира.

В структуру холдинга входят Управляющая компания Nemiroff, Украинская водочная компания Nemіroff, дочернее предприятие (ДП) «Алко Инвест», Торговое представительство Nemіroff в России и Торговое представительство Nemіroff в Польше, а также Nemiroff International со штаб-квартирой в Будапеште (Венгрия).

Производственные мощности компании – два ликеро-водочных завода – расположены в городе Немиров (Винницкая обл.). Разлив продукции в России осуществляется на мощностях ОАО «Ликеро-водочный завод «Ярославский» (входит во ФГУП «Росспиртпром»).

Ассортиментный портфель продуктов под международным брендом Nemіroff насчитывает 26 позиций.

По итогам 2008 года совокупный объем продаж продукции под международным брендом Nemiroff увеличился до 482,9 млн. долл., что на 0,8% больше, чем в 2007 году. Общий объем производства составил 7,7 млн. дал.