ЗМВК «Коктебель» выпустит юбилейное вино

Завод Марочных Вин и Коньяков «Коктебель» (АР Крым), один из крупнейших производителей вина и коньяков, в преддверии празднования 130-летнего юбилея с периода основания промышленного виноделия в Коктебеле, выпустит юбилейное вино.

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, 3 позиции юбилейных вин: «Мускат Кара-Даг», «Мадера Коктебель» и «Каберне» появится в продаже в ближайшее время.

Справка УНИАН. ЗМВК «Коктебель» - одно из крупнейших винодельческих предприятий. ЗАО «ЗМВК «Коктебель» - производитель коньяков, молодых и марочных (старых и коллекционных) вин, имеющий полный цикл производства. Завод располагает 2,2 тыс. га виноградников.

На территории ЗАО «ЗМВК «Коктебель» находится крупнейшая в Европе мадерная площадка и энотека.