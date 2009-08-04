Житомирская область продала АФ около 3 тыс. тонн зерна

На первых спотовых торгах Житомирского регионального отделения Аграрной биржи было продано около 3 тыс. тонн зерна озимой пшеницы 3-го класса по цене 1251,43 грн./тонна. Это зерно закуплено от сельхозпроизводителей Попельнянского, Малинского и Романовского районов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Сообщается, что, согласно распоряжению председателя Житомирской ОГА от 28 июля этого года №247, в государственный интервенционный фонд через Аграрный фонд предполагается закупить зерна в объеме 30 тыс. тонн, в частности, 20 тыс. тонн пшеницы и 10 тыс. тонн ржи.

Объемы закупок равномерно доведены до всех сельхозпроизводителей в районах. Больше всего зерна планируется закупить в Ружинском районе (3 тыс. 580 тонн), а также в Новоград-Волынском (3 тыс. 500 тонн), Попельнянском ( 2 тыс. 960 тонн) и Бердичевском ( 2 тыс. 670 тонн).

В управлении подчеркнули, что открытые биржевые торги Житомирского регионального отделения Аграрной биржи планируется проводить регулярно.

Как сообщал УНИАН, агрохозяйства региона в этом году ожидают собрать около 1 млн. тонн ранних зерновых. При этом облгосадминистрация настаивает, чтобы все собранное в этом году зерно сельхозпредприятия продавали только через Аграрную биржу.