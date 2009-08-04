Житомирщина получила более 2 млн. грн. дотации

Житомирская область получила из Государственного бюджета 2 млн. 73 тыс. грн. дотационных средств на развитие животноводства.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской ОГА.

Средства перечислены в соответствии с Порядком использования средств, предусмотренных в Госбюджете для развития животноводства (утвержден постановлением Кабмина №282 от 18.03.09 г. - УНИАН) за прирост поголовья коров молочного, мясного и комбинированного направлений продуктивности.

Дотационные средства уже направлены на казначейские счета сельскохозяйственных формирований в районах.