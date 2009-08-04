Житомирщина получила более 2 млн. грн. дотации
13:28, 04 августа 2009Агро
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На развитие животноводства
Житомирская область получила из Государственного бюджета 2 млн. 73 тыс. грн. дотационных средств на развитие животноводства.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской ОГА.
Средства перечислены в соответствии с Порядком использования средств, предусмотренных в Госбюджете для развития животноводства (утвержден постановлением Кабмина №282 от 18.03.09 г. - УНИАН) за прирост поголовья коров молочного, мясного и комбинированного направлений продуктивности.
Дотационные средства уже направлены на казначейские счета сельскохозяйственных формирований в районах.
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