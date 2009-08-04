«Оранта» выплатила более 127 тыс. грн.

Национальная акционерная страховая компания (НАСК) «Оранта» выплатила возмещение фермерскому хозяйству в Николаевской области по страховому случаю – вымерзание посевов. Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, сумма страховой выплаты составляет более 127 тыс. грн.

В компании напомнили, что 24 июня 2009 года Кабинет министров Украины утвердил постановление, согласно которому Госбюджетом выделено 250 млн. грн. для государственной поддержки производства продукции растениеводства. Бюджетные средства выделяются сельхозпредприятиям, выращивающим сахарную свеклу и лён, если застраховано не менее 20% посевных площадей культур, на выращивание которых предоставляется государственная поддержка, а также при условии обязательства реализовать на организованном аграрном рынке не менее 20 % выращенной продукции.

Справка УНИАН. НАСК «Оранта» основана 25 ноября 1921 года. До 1993 года компания носила название «Укргосстрах». Компания имеет более 800 структурных подразделений во всех регионах страны.

Общий сбор страховых платежей компании по итогам первого полугодия 2009 года составил 371 млн. грн., страховые выплаты – 170 млн. грн.

На 15 июня основными акционерами (владеют более 10% акций) НАСК «Оранта» являлись Colorino Trading Ltd (Кипр) – 24,9862%, Saleta Ltd (Кипр) – 24,9858%, АО «Дочерняя организация АО «Банк ТуранАлем» АО «ТуранАлем Секюритис» - 21,1614%, АО «БТА ТуранАлем» (Казахстан) – 14,0109%.