Ющенко: Кабмин должен предотвратить земельные аферы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от правительства принять безотлагательные меры для предотвращения злоупотреблений при оформлении и выдаче государственных актов на право собственности на землю.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом идет речь в письме В.ЮЩЕНКО к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО.

Президент отметил, что к нему поступают многочисленные обращения по поводу обострения ситуации в сфере оформления гражданами Украины права собственности на земельные участки.

Среди основных проблем заявители отмечают проявления взяточничества в системе государственных земельных органов, бюрократизм и преднамеренную задержку процедуры оформления государственных актов на право собственности на земельные участки, отсутствие эффективного государственного ценового контроля в сфере услуг по изготовлению землеустроительной документации. Кроме того, проекты по землеустройству относительно отведения земельных участков могут согласовываться государственными земельными органами годами. Для ускорения согласования такой документации требуется дополнительная плата.

Также возмущение граждан вызывает постоянная нехватка бланков государственных актов на право собственности на земельный участок, а также искусственное затягивание процесса их заполнения.

В.ЮЩЕНКО заявляет, что “практически провалено выполнение закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно документов, удостоверяющих право на земельный участок, а также порядка раздела и объединения земельных участков” которым предусмотрено существенное упрощение процедуры удостоверения права собственности на земельный участок, приобретенный в собственность из земель частной собственности, без изменения его границ”.

По словам Президента, это все приводит к нарушениям реализации прав граждан. Как следствие, почти 7 млн. человек, которые воспользовались правом приватизации земельных участков, не получили государственные акты на право собственности на землю, не завершена работа по выдаче государственных актов владельцам сертификатов.

“Указанные проблемы особое обострение приобрели на фоне постоянной реорганизации государственных земельных органов и кадровой ротации в центре и на местах. Так, руководители земельных управлений назначаются по партийным спискам без надлежащей квалификации, образования и опыта работы, а также без согласования с местными государственными администрациями. Это дополнительно дестабилизирует ситуацию, создает возможности для злоупотреблений и взяточничества”, – отмечается в письме главы государства.

Учитывая изложенное, Президент требует от правительства безотлагательно принять меры для повышения эффективности и прозрачности работы государственных земельных органов и предотвращения злоупотреблений при оформлении и выдаче бланков государственных актов на право собственности на землю, принять нормативно-правовые акты, необходимые для упрощения и удешевления процедуры изготовления землеустроительной документации и оформления гражданами права собственности на земельные участки, а также обеспечить ежемесячное информирование главы государства и общественности о результатах урегулирования затронутых проблем.