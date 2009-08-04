Хлебоприемные предприятия Житомирщины перегружены

Хлебоприемные предприятия Житомирской области перегружены из-за запасов зерна прошлого года. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в дирекции Житомирского регионального отделения Аграрного фонда.

По словам директора отделения Андрея ФИЛИМОНОВА, в прошлом году АФ закупил у аграриев значительное количество зерна, что сказалось на перегруженности хлебоприемных предприятий Житомира, Овруча, Коростеня. В связи с этим Аграрный фонд рассчитывает на возможности Черняховского хлебокомбината, способного принять на хранение до 50 тыс. тонн зерна нового урожая, а также на хлебоприемные предприятия Коростышева, Любара и Чуднова.

При этом А.ФИЛИМОНОВ отметил, что сегодня АФ является фактически единственным цивилизованным покупателем на рынке зерна. В области фонд выполняет программу залоговой закупки зерна ( выдачу бюджетных кредитов под залог продзерна - УНИАН). Эта программа выгодна аграриям тем, что в период уборочной при довольно низких закупочных ценах фонд предлагает свои - пшеница группы "А" 2-го класса - 1418, 32 грн./т, 3-го класса - 1251, 43 грн./т, группы "Б" 4-го класса - 1134,61 грн./т.

А.ФИЛИМОНОВ посоветовал товаропроизводителям проверить качество зерна в областной государственной хлебной инспекции. Он отметил, что зерно нового урожая уже поступает на сертифицированные склады региона.

""ООО Печановское" сообщает, что намолотило 1 тыс. 500 тонн пшеницы нового урожая, в Брусиловском районе фермерское хозяйство " Сорока" намолотило уже до 400 тонн пшеницы, и мы купим их зерно", - сказал А.ФИЛИМОНОВ.

При этом он подчеркнул, что по залоговым операциям АФ выделяет 60% аванса и товаропроизводители имеют право пользоваться его деньгами до 1 июня 2010 года, что выгодно для них.

В целом, сказал А.ФИЛИМОНОВ, в прошлом году отделение фонда выделило аграриям области по залоговым операциям 23 млн. грн., они получили за свое зерно 33,5 млн. грн. заработав более 10 млн. грн., то есть эффективность это программы составляет 37%.