Национальная акционерная компания «Украгролизинг» привлечет иностранный кредит на общую сумму 600 млн. дол. под государственные гарантии на закупку сельскохозяйственного оборудования, в частности, оборудования для заготовки, хранения и переработки молока, приемки, доработки и хранения сельхозпродукции, а также для внедрения ресурсосберегающих технологий.

Соответствующие постановления №772 и №773, которые Кабинет Министров Украины принял 17 июля 2009 года, обнародованы на официальном сайте правительства.

Согласно постановлениям, кредитором выступает Канадское экспортное агентство «EDS». Согласно постановлению №772, оно предоставит «Украгролизингу» кредит в размере 300 млн. долл. под государственные гарантии на оборудование для заготовки, хранения и переработки молока. В соответствии с постановлением №773, еще 300 млн. долл. предприятие привлечет у указанного кредитора для закупки оборудования для приемки, доработки и хранения сельскохозяйственной продукции.

Определенно, что поставщиками станут канадские компании «SNC-Lavalin international inc» и «West international ltd».

Постановлениями определено, что «Укрэксимбанк» выступит финансовым агентом Кабмина по сопровождению иностранного кредита.

Для предоставления госгарантий, «Укрэксимбанк» и «Украгролизинг» должны предоставить Минфину Украины проект кредитного договора с определением схемы и условий привлечения иностранного кредита, а Министерство аграрной политики - подготовить бизнес-план.

“Украгролизинг” обязывается вносить плату за предоставление государственных гарантий в срок, предусмотренный для уплаты процентов по иностранному кредиту, в размере 2% годовых остатка суммы гарантийных обязательств.

НАК “Украгролизинг” должен заключить договора поруки или залога сельхозоборудования через “Укрэксимбанк” для того, чтобы обеспечить возвращение иностранного кредита “путем передачи в залог отмеченных средств и объектов”.

Как сообщал УНИАН, 23 мая на совещании при участии сельских и поселковых председателей по вопросам социально-экономического развития сельских населенных пунктов премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство ведет переговоры с крупными японскими корпорациями о закупке молоковозов для сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов, которые будут использоваться для развозки свежего молока от производителей жителям городов, а также небольших перерабатывающих комплексов для переработки молока. Позже она заявила, что данная техника будет передана кооперативам уже с сентября 2009 года.