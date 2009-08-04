Аграрии уже обмолотили 80% площадей зерновых

На сегодняшний день аграрии обмолотили 10,5 млн. га площадей под зерновыми, что составляет 80% всех площадей, и намолотили 29,5 млн. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра аграрной политики Украины Роман ШМИДТ сегодня на брифинге.

По его словам, средняя урожайность зерновых - 28,1 центнер с гектара, что ниже аналогичного показателя прошлого года (34,1 центнер с га).

По словам Р.ШМИДТА, уже намолочено более 18 млн. тонн пшеницы, средняя урожайность около 31 ц/га; 10,2 млн. тонн ячменя, средняя урожайность 25,1 ц/га.

Он напомнил, что всего уборке подлежит 13,2 млн. га зерновых и зернобобовых.

По словам замминистра, на сегодня аграрии обеспечены топливом, необходимым на август, на 100%.

Он также сообщил, что сельхозпроизводители начинают подготовку к проведению осенне-полевых работ.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Министерства аграрной политики Украины, в текущем году урожай зерновых и зернобобовых культур ожидается на уровне 42-43 млн. тонн.