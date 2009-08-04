РФ в 2009 г. недополучит 11 млн. т зерна из-за засухи

Россия в этом году недополучит 11 миллионов тонн зерна из-за засухи, которая стала самой масштабной за последние 10 лет, сообщила во вторник журналистам министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник, передает РИА Новости.

"Суммарный недобор зерна составит 11 миллионов тонн", - сказала она по итогам совещания в Оренбурге по вопросам уборки урожая под председательством премьер-министра РФ Владимира Путина.

По предварительным данным, в девяти российских регионах погибло зерно на 3,6 миллиона гектаров, пострадало более 5 тысяч хозяйств. По прогнозам министерства, в 2009 году в России должны собрать 85-90 миллионов тонн зерна.