Тимошенко призывает аграриев пользоваться услугами АФ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает аграриев пользоваться услугами Аграрного фонда, а не зерновых посредников.

Как сообщили УНИАН в Управлении Кабинета министров Украины по связям со СМИ, об этом идет речь в обращении Ю.ТИМОШЕНКО к крестьянам.

“Мы начали собирать урожай значительно раньше, чем в прошлом году, поэтому сегодня мы идем с опережением по сравнению с прошлым годом. Не мне вам рассказывать, что самая главная проблема, с которой вы сталкиваетесь сейчас, – это то, что предложение зерна на рынке значительно выше, чем спрос. Как следствие, в это время начинают мощно работать спекулянты, которые в этот момент хотят за бесценок скупить у вас урожай. Я обращаюсь к вам лично, чтобы сказать: так не должно быть. Вы не должны продавать дельцам свой урожай, выращенный потом и кровью, за смешные цены. И моя задача как премьер-министра Украины – защитить вас от обмана”, - заявляет Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, Аграрный фонд уже приступил к закупке зерна в залог. “Правительство своим постановлением установило закупочные цены на зерно, которые приблизительно на 30-40% больше, чем спекулятивная цена, которую сейчас предлагают на рынке зернотрейдеры. Для того, чтобы вы не продавали сегодня зерно по бросовым ценам, мы предлагаем отдать часть урожая в Аграрный фонд по так называемым залоговым ценам - это 60% от закупочной цены, определенной министерством. При этом вы не теряете собственности на зерно, оно остается вашим! Его можно будет забрать в любой момент, когда зерно на рынке будет иметь лучшую цену”, - объясняет премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что государство застраховало риски аграриев даже на тот случай, если по каким-то причинам цена на зерно на осень не возрастет. “Это значит, что в любой момент, когда вы захотите продать зерно, которое уже есть в залоге в Аграрном Фонде, государство купит его по определенной сейчас закупочной цене. Тогда уже владельцем зерна станет государство”, - считает она.

Премьер-министр также напомнила, что правительство максимально упростило процедуру оформления продажи зерна в Аграрный фонд. “Поэтому, теперь, чтобы продать зерно, вам нужно обратиться в отделение Аграрного Фонда в вашем регионе, написать заявку и принести лишь 4 документа: выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей; копию свидетельства о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость; простое или двойное складское свидетельство или складскую квитанцию или расходную накладную; удостоверение о качестве зерна (сертификат качества Государственной хлебной инспекции)”, - сообщает Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, по ее словам, правительство установило контроль над работой Аграрного Фонда. “Это Правительственная горячая линия – 8-800-507-30-90 – куда вы можете звонить ежедневно с 8 до 21 часа, оставлять там свои заявки на продажу зерна или сообщать о проблемах, которые возникают в общении с Аграрным Фондом. Через 5 дней наш колл-центр перезвонит тому, кто давал заявку, и если за это время Аграрный фонд не оформил все документы и не закупил зерно у аграриев, у его руководства будут проблемы, это я вам гарантирую!”, - отмечает глава правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО также добавила, что смогла убедить правительство разрешать покупать зерно, в том числе на несертифицированных складах. “Кроме того, есть твердая договоренность о том, что Аграрный Фонд не будет выбирать, у кого покупать зерно, а у кого нет. Поступила заявка – ее должны выполнить. То есть государство будет покупать зерно по мере поступления заявок. И именно поэтому важно, чтобы эти заявки вы быстро подали”, - подчеркнула глава правительства.