Херсонская обл. сформировала региональный ресурс продзерна

Херсонская область завершила формирование регионального ресурса продовольственного зерна в объеме 40 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении агропромразвития Херсонской облгосадминистрации.

В ресурс закуплено 39,9 тыс. тонн зерна нового урожая. В частности, закуплено 11,52 тыс. тонн пшеницы 3-го класса (в среднем по 955 грн./тонна), 23,35 тыс. тонн пшеницы 4-го класса (914 грн./тонна) и 4,98 тыс. тонн пшеницы 5-го класса (834 грн./тонна).

Согласно сообщению, средняя цена закупки зерна в продрезерв составила 823 грн./тонна. Самая высокая цена, по которой зерно закупалось в ресурс, была зафиксирована в Нововоронцовском районе – 1117 грн./тонна, самая низкая - в Каховке – 832 грн./тонна.