Аграрии Украины уже обмолотили 80% площадей зерновых
Намолочено 29,5 млн. тонн зерна, средняя урожайность - 28 центнеров с га. Против 34,1 ц с га в прошлом году
На сегодняшний день аграрии обмолотили 10,5 млн. га площадей под зерновыми, что составляет 80% всех площадей, и намолотили 29,5 млн. тонн зерна. Об этом сегодня сообщил заместитель министра аграрной политики Украины Роман ШМИДТ сегодня на брифинге.
По его словам, средняя урожайность зерновых - 28,1 центнер с гектара, что ниже аналогичного показателя прошлого года (34,1 центнер с га).
По словам Р.ШМИДТА, уже намолочено более 18 млн. тонн пшеницы, средняя урожайность около 31 ц/га; 10,2 млн. тонн ячменя, средняя урожайность 25,1 ц/га.
Он напомнил, что всего уборке подлежит 13,2 млн. га зерновых и зернобобовых.
По словам замминистра, на сегодня аграрии обеспечены топливом, необходимым на август, на 100%.
Он также сообщил, что сельхозпроизводители начинают подготовку к проведению осенне-полевых работ.
Как сообщал УНИАН, по прогнозам Министерства аграрной политики Украины, в текущем году урожай зерновых и зернобобовых культур ожидается на уровне 42-43 млн. тонн.