Ильичевский порт увеличил перевалку зерна на 119%

Ильичевский морской торговый порт, входящий в тройку крупнейших по грузообороту портов Украины, за 7 месяцев осуществил перевалку 9,438 млн тонн грузов, что на 14,7% ниже семимесячного итога предыдущего года. В июле переработано 1,166 млн тонн, -27,7% к июлю предыдущего года. сообщает УкрАгроКонсалт.

Особо значительным было в июле падение в группе генеральных грузов (-46,8% к июню-2008) до 549 тыс. тонн. Навалочные сократились на 9,1%, до 492 тыс. тонн. В то же время, высокими темпами возрастает наливная перевалка, рост этой позиции в июле – втрое против июля предыдущего года, до 125 тыс. тонн. Причиной стал сезонный фактор - резкий, в 4,9 раза, рост перевалки растительных масел (до 113 тыс. тонн).

В структуре грузооборота за 7 месяцев высокий рост показали также сезонные грузы – зерно и растительные масла. Перевалка зерна возросла на 118,7% к январю-июлю предыдущего года, до 1,73 млн тонн. Объемы пищевых маслогрузов увеличились на 78,8% соответственно, до 767 тыс. тонн.