В Молдове собрано более 80 тыс. тонн рапса

В министерстве сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы 4 августа прошло заседание, посвященное подведению итогов уборки зерновых культур I группы и рапса, сообщает АПК-Информ.

Как сообщил заместитель министра сельского хозяйства и пищевой промышленности РМ Анатолие Спиваченко, в республике собрано более 770 тыс. тонн пшеницы, 140 тыс. тонн ярового ячменя, 162 тыс. тонн озимого ячменя и 80,3 тыс. тонн рапса.

По статистике, зерновые, рапс и овощные культуры занимали более 551,1 тыс. га, включая озимые культуры - 448,2 тыс. га, пшеница - 317,4 тыс. га, ячмень - 72,1 тыс. га, рапс - 58,3 тыс. га. Яровые культуры - 104,1 тыс. га, включая ячмень - 76,3 тыс. га.

"Урожайность яровых в этом году была меньше, чем у озимых. Связано это в первую очередь с засухой", - подчеркнул А.Спиваченко.

Средняя урожайность зерновых культур по республике составила 22,6 ц/га.