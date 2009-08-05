Аграрии Черниговщины собрали свыше 510 тыс. тонн зерновых

Аграрии Черниговщины обмололи 167,5 тыс. га и намолотили 516 тыс. т зерна, или 55% прогнозируемого вала ранних зерновых и зернобобовых культур.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления агропромышленного развития Черниговской ОГА.

На территории области практически завершается сбор озимой пшеницы, намолочено 324 тысячи тонн, или 88% плана. Средняя урожайность культуры составляет 33,6 ц с га, при прогнозируемой – 24,6 ц/га.

Сообщается также, что превышает прогнозные ожидания вал рапса. При планах у 38,6 тыс. т зерна этой культуры уже намолочено 64,5 тыс. т, что составляет 167% к прогнозу. Урожайность рапса почти вдвое превысила прогнозируемую – 20,8 ц с га.

Средняя урожайность ранних зерновых и зернобобовых культур на сегодня в регионе составляет 30,8 ц с га, что на 10,5 ц с га выше, чем ожидалось.