В Украине построят элеваторы мощностью от 1 до 10 тыс. тонн зерна

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что до конца года будет построено необходимое количество элеваторов мощностью от 1 до 10 тыс. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об она сообщила сегодня на заседании правительства.

«До конца года мы построим достаточное количество элеваторов, чтобы крестьяне могли почувствовать себя хозяевами своего урожая», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, инвестиционные проекты по строительству малых элеваторов будут осуществляться с участием иностранных компаний. Премьер-министр уточнила, что такие пункты хранения зерна будут создаваться непосредственно в местах сбора урожая.

«На частные элеваторы такие мелкие сельскохозяйственные производители пробиться совсем не могут, потому что цены на хранение зерна просто заоблачные, а во-вторых, требуют от крестьян продавать свое зерно за бесценок в обмен на доступ к элеваторам. Мы уничтожим эту абсолютно нерыночную группировку и до конца года предоставим крестьянам возможность пользоваться малыми элеваторами», - подчеркнула премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, что строительство малых элеваторов будет осуществляться в рамках реализации государственной программы по созданию сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов.

Как сообщал УНИАН, 3 июня т.г. Кабинет министров Украины утвердил государственную целевую программу по развитию и созданию сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов.

По его информации, программой предусматривается до 2015 года для развития и создания сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов выделить 6,5 млрд. грн., в 2009 году из Стабилизационного фонда – 90 млн. грн.