Тимошенко обещает, что цена на сахар будет стабилизирована

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что в ближайшее время цена на сахар будет стабилизирована.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Цену на сахар регулирует рынок, и я убеждена, что в ближайшее время цена стабилизируется», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщалось, по данным АМК, в последнее время в Украине наблюдается рост цен на сахар в розничной торговле. С начала года темпы роста цен превысили средние темпы роста потребительских цен почти в 1,2 раза.