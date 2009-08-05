Винницкая область намолотила второй миллион тонн зерна

Хлеборобы Винницкой области намолотили второй миллион тонн зерна нового урожая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в сообщении управления агропромышленного развития Винницкой облгосадминистрации.

Согласно сообщению, по состоянию на 5 августа зерновые ранней группы обмолочены на площади 570,203 тыс. га, или 82,5% (из 690,8 тыс. га), намолочено 2 млн. 80,4 тыс. тонн зерна нового урожая.

Завершена уборка озимого ячменя и рапса, которых на сегодня намолочено 181,9 и 260,5 тыс. тонн соответственно.

Кроме того, аграрии области убрали озимую пшеницу с 86,7% площадей, намолотив 1267 тыс. тонн зерна (урожайность 42,3 ц/га), яровой ячмень убран с 84,6% площадей, валовой сбор составляет 549,5 тыс. тонн (29,3 ц/га), яровая пшеница - с 25% площадей, намолочено 21,1 тыс. тонн (27,9 ц/га), горох - с 98,4% площадей, валовой сбор составляет 31,6 тыс. тонн (24,6 ц/га).

Как сообщал УНИАН, сельскохозяйственные предприятия Винницкой области 2 июля начали уборку урожая ранних зерновых культур. В этом году ожидается валовой сбор зерна ранней группы свыше 2,1 млн. тонн.

В прошлом году сельскохозяйственные предприятия Винницкой области собрали 2635,453 тыс. тонн ранних зерновых.

На территории Винницкой области имеется около 2,1 млн. га сельскохозяйственных земель.