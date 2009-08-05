Ситуация с заболеваниями животных в Украине улучшилась

Государственный комитет ветеринарной медицины Украины отмечает улучшение ситуации по ряду инфекционных заболеваний животных в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве руководитель комитета Петр ВЕРБИЦКИЙ.

По словам П.ВЕРБИЦКОГО, отмечается улучшение ситуации по заболеванию бешенством среди животных.

Он отметил, что за первое полугодие 2009 г. более чем вдвое сократилось количество населенных пунктов, неблагополучных по бешенству. По его словам, к таким результатам привело проведение вакцинации диких хищников в текущем году в шести наиболее неблагополучных областях.

П.ВЕРБИЦКИЙ подчеркнул, что для проведения вакцинации на всей территории Украины недостаточно средств в бюджете.

Также он отметил улучшение ситуации по лептоспирозу.

По словам П.ВЕРБИЦКОГО, прошел также период повышенного риска по заболеванию высокопатогенным гриппом птицы.

Кроме того, П.ВЕРБИЦКИЙ добавил, что в текущем году Украина станет свободной от заболевания туберкулезом животных.