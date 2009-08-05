Госкомветмедицины хочет уточнить перечень мясопродуктов

Государственный комитет ветеринарной медицины Украины инициирует уточнение перечня мясопродуктов, разрешенных к ввозу в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве руководитель комитета Петр ВЕРБИЦКИЙ.

"Мы хотим в ветеринарных требованиях прописать, что можно завозить в страну… Это туши, полутуши, четвертины и блочное мясо", - сказал он.

П.ВЕРБИЦКИЙ сообщил, что комитет уже подготовил соответствующий приказ и направил на рассмотрение в Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

По словам П.ВЕРБИЦКОГО, такое уточнение необходимо, чтобы сделать невозможным ввоз в Украину некачественного сырья.