“Украгролизинг” еще не получил денег из Стабфонда

НАК “Украгролизинг” еще не получила денег из Стабилизационного фонда на закупку сельскохозяйственной техники.

Об этом в телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН сообщил заместитель председателя правления “Украгролизинга” Александр НЕЩОТНЫЙ.

“Правительством выделены деньги на август, месяц только начался”, - сказал О.НЕЩОТНЫЙ. Поэтому, по его словам, поступлений еще не было, но компания ожидает и надеется, что деньги на закупку сельскохозяйственной техники будут.

Как сообщал УНИАН, 30 июля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Кабинет министров намерен с августа начать выделение средств из Стабилизационного фонда НАК «Украгролизинг" для закупки сельскохозяйственной техники для аграрных хозяйств. Она подчеркнула, что в Стабилизационном фонде для закупки сельхозтехники предусмотрено 390 млн. грн.

«Начиная с августа, мы можем осуществлять выделение средств через «Украгролизинг», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.