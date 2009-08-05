Ветслужба ожидает осенью инспекторов ЕС

Специалисты Генерального директората Европейской комиссии по здравоохранению и защите прав потребителей (САНКО) осенью текущего года намерены провести повторное инспектирование украинских молочных предприятий и первое инспектирование производителей говядины для рассмотрения возможности предоставления им права на поставки продукции в ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве председатель Государственного комитета ветеринарной медицины Украины Петр ВЕРБИЦКИЙ.

"Мы ожидаем еще два визита специалистов САНКО в сентябре и октябре", - сказал он, уточнив, что в сентябре ожидается визит на молокоперерабатывающие предприятия, а в октябре – на предприятия по мясу говядины.

По словам П.ВЕРБИЦКОГО, окончательный список предприятий, которые пройдут инспектирование, еще уточняется, но, по предварительным данным, это может быть 8-10 молокоперерабатывающих предприятий. Предварительных данных о производителях говядины еще нет.

Напомним, эксперты ЕС уже проводили инспектирование молокоперерабатывающих предприятий Украины в 2008 году.