На Тернопольщине обмолотили свыше 50% ранних зерновых

Аграрии Тернопольской области обмолотили 149 тыс. га площадей ранних зерновых и зернобобовых культур.

Как сообщили корреспонденту в пресс-службе Тернопольской областной госадминистрации, это составляет 54% посевов этих культур.

В целом намолочено 483,5 тыс. т зерна при средней урожайности 32,4 ц/га. Озимая пшеница обмолочена на 92 тыс. га, намолочено 316,4 тыс. т зерна, средняя урожайность составляет 34,4 ц/ га. Озимый рапс обмолочен на площади 66,3 тыс. га (97%), намолочено 142,3 тыс. т при средней урожайности 21,5 ц/га.

Яровой ячмень обмолочен на площади 40,9 тыс. га (55%), намолочено 118,1 тыс. т, урожайность – 28,9 ц/га. Завершается сбор гороха, который обмолочен с 5,3 тыс. га (84%), намолочено 13,4 тыс. т при урожайности 25,7 ц/га.

Одновременно в области проводится подготовка площадей для посева озимых под урожай 2010 года. Так, при прогнозируемых 190,7 тыс. га уже подготовлено 88,6 тыс. га (46%).