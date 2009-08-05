Минэкономики инициирует декларирование остатков сахара

Министерство экономики Украины инициирует введение обязательного декларирования остатков сахара субъектами его хранения.

Проект изменений в Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и реализации сахара" опубликован на сайте ведомства.

Как отмечается, необходимость внесения данных изменений вызвана тем, что на протяжении последних лет на внутреннем рынке происходят значительные колебания цен на сахар, что негативно влияет на инфляционные процессы и приводит к дополнительным расходам населения при покупке сахара. В частности, потребительские цены на сахар в первом полугодии 2009 г. выросли на 36%.

По мнению специалистов Минэкономики, одним из факторов, влияющих на стабильность цен, является отсутствие достоверной информации об имеющихся остатках сахара, что тормозит оперативное принятие решений госорганами для эффективного регулирования этого рынка. А отсутствие информации является поводом для различных спекуляций.

Также отмечается, что для введения обязательного декларирования остатков сахара субъектами его хранения необходимо внести изменения в действующее законодательство, а именно в Закон Украины “О государственном регулировании производства и реализации сахара".

По мнению разработчиков, введение данной нормы будет способствовать совершенствованию механизма оценки состояния рынка сахара и повысит эффективность управленческих решений по его регулированию.