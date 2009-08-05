В Каневе остановился единственный хлебозавод

В городе Канев (Черкасская обл.) остановился единственный хлебозавод. С предприятия уволено около 100 работников.

Как сообщил корреспонденту УНИАН директор предприятия-владельца "АРАЛ" Роман КОБЗЕВ, причиной остановки завода стало введение государством ограничения рентабельности выпекания хлеба, из-за чего предприятие терпело убытки в размере 50 копеек с одной буханки. По его мнению, выпекать хлеб без убытков могут лишь заводы, которые входят в состав крупных холдингов, поскольку они имеют доступ к более дешевым ресурсам.

Каневский хлебозавод возобновил работу в 2000 году. В городе было несколько киосков, где продавали хлеб местного хлебозавода. Каневский хлебозавод перечислял в городской бюджет свыше 100 тыс. грн налогов на год. Ежемесячно предприятие отчисляло в разные фонды 60 тыс. грн. Треть работников хлебозавода устроились работать на другие предприятиях пищевой промышленности города, остальные - стали на биржу труда.

В Каневе продаётся хлеб Киевского, Черкасского, Переяслав-хмельницкого, Корсунь-шевченковского хлебозаводов.