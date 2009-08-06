Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил аграриев Винницкой области с намолотом второго миллиона тонн зерна.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом говорится в телеграмме в адрес председателя Винницкой областной государственной администрации Александра ДОМБРОВСКОГО.

«Это рекордное достижение всех тружеников села Винницкой области, которая сегодня занимает одно из ведущих мест в Украине по сбору ранних зерновых культур. Государство гордится вами и высоко ценит вклад каждого хлебороба в закрома нового урожая», - говорится в телеграмме.

Президент поблагодарил работников сельского хозяйства области за достижения и самоотверженный труд. «Пусть судьба будет благосклонна к вам, а поля - щедрыми на хлеб», - пожелал глава государства.