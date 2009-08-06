Контрабанда сигарет в Польшу выросла на 30%

Контрабанда сигарет в Польшу в первой половине текущего года возросла на более чем 30% - до 320 млн. штук.

По данным польской таможенной службы, которыми располагает УНИАН, с начала года темпы роста контрабанды значительно увеличились в сравнении со средними показателями последних пяти лет, которые составляли от 5 до около 15% роста в год.

В прошлом году польские таможенники задержали около 240 млн. штук сигарет, что всего на 2% больше показателей 2007 года.

80% сигаретной контрабанды в прошлом году задержано на восточной границе страны, 60% из которых в районе границы Польши с Украиной.

Треть нелегальных сигарет таможенники нашли в рейсовых поездах и автобусах (20% и 10% соответственно).

Таможенная служба не смогла предоставить данные о задержанной контрабанде алкоголя в первой половине года, отметив, что ее объемы по сравнению с сигаретной контрабандой незначительные.

«Контрабанда сигарет является сегодня и будет в ближайшие годы самым большим вызовом для польской таможенной службы», - сказал УНИАН представитель пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, в первом квартале года продажи сигарет в Польше сократился на 16% - до 15,4 млрд. штук.

Эксперты связывают сокращение продаж с подорожанием сигарет из-за повышения акциза, что повлекло рост контрабанды сигарет из Украины и Литвы.

По оценкам экспертов, нелегальный рынок сигарет в Польше составляет 15-30% всего рынка.

Сигареты в Польше приблизительно три раза дороже, чем в Украине.