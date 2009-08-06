Доля продзерна Луганщины составила 56% урожая

56% зерна, собранного агроформированиями Луганской области в 2009 году, является продовольственным, в то время как средний показатель продовольственного зерна по Украине составляет 30%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга сообщил заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Александр ОЛЬШАНСКИЙ.

По его словам, в этом году сельхозпредприятия Луганщины собрали 5,1% зерна первого класса (против 1% в 2008 г.), 24% – зерна второго класса и 26% – третьего класса. «Это очень хорошие показатели. В этом году нам удалось получить зерно очень высокого качества», – подчеркнул заместитель губернатора.

А.ОЛЬШАНСКИЙ также отметил, что сегодня на элеваторах и в хранилищах области находится 230 тыс. тонн зерна. «Аграрный Фонд закупил у Луганской области 20,5 тыс. тонн зерна. Уже подготовлены документы на покупку еще 120 тыс. тонн зерна по залоговым ценам», – рассказал он.

По мнению Александра ОЛЬШАНСКОГО, цены, по которым производятся закупки, «вполне приемлемы для аграриев». Так, стоимость зерна третьего класса составляет 1251 грн./т, а второго класса – 1418 грн./т.