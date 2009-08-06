Луганщина заинтересована в белорусской технике

Луганская область заинтересована в поставке белорусской сельскохозяйственной техники на условиях лизинга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе встречи с делегацией из Минской области Беларуси заявил председатель Луганской облгосадминистрации Александр АНТИПОВ.

«Всем известна высокая надежность вашей сельхозтехники, и сегодня для наших агрофирм и фермеров это более выгодно, чем приобретение техники дальнего зарубежья», – отметил он и добавил, что среди наиболее перспективных направлений межрегионального сотрудничества также насыщение областного рынка белорусской молочной продукцией высокого качества.

Представители руководства Луганской области заявили о готовности реализовать долгосрочную программу по производству семян кукурузы и многолетних трав для белорусских хозяйств. Эти направления, по словам губернатора, были определены в рамках участия делегации Республики Беларусь в выставке «Східна Брама України» в Луганске в июне текущего года, а также в ходе июльского визита луганской делегации в Минскую область.

В свою очередь, глава белорусской делегации, заместитель председателя Минского облисполкома Василий КАЗАКЕВИЧ заявил, что целью их визита в Луганскую область в рамках сотрудничества предприятий Минской области с предприятиями агропромышленного комплекса и торговли Луганской области, является развитие двустороннего сотрудничества между регионами. «Недавно мы реконструировали наши молокозаводы. Теперь они оснащены по последнему слову техники, что не могло не повысить качество продукции, – отметил Василий КАЗАКЕВИЧ. – Сейчас мы расширяем географию торговли, в том числе, и в украинском направлении. Поэтому мы готовы поставлять Луганской области как технику, так и молочную продукцию».

Справка УНИАН. По данным управления внешних отношений и внешнеэкономической деятельности Луганской облгосадминистрации, по итогам 2008 года в общем обороте внешней торговли товарами Луганщины Республика Беларусь заняла II место среди стран СНГ после Российской Федерации. Удельный вес экспортно-импортных операций с белорусскими партнерами составляет 1,2% в общем объеме внешнеторговых операций области и 2% – в объеме торговли со странами СНГ.

По итогам 2008 года, объем внешней торговли товарами с Беларусью составил 115,1 млн. долл. США и по сравнению с 2007 годом увеличился на 46%.

Торгово-экономические отношения Луганской области с Республикой Беларусь характеризуются значительным преимуществом экспорта товаров над импортом. Соотношение этих показателей составляет 9:1.