Еженедельный ОБЗОР аграрных рынков (от 05.08.09)

Обзор за неделю 24 - 30 июля

Пшеница

Дешевеющий доллар и усиление общего интереса инвесторов к рискованным активам позволили агрокультурам в ходе последних торговых сессий продемонстрировать уверенный рост. Так, сентябрьские фьючерсы на пшеницу в настоящий момент торгуются на уровне $5,443 за бушель ($200,11 за тонну): +6,3% за пять торговых дней. Поддержку также оказала неблагоприятная погода, установившаяся в ключевых зонах посевов пшеницы в США. В настоящий момент цены на зерно стабилизировались. Трейдеры внимательно следят за ситуацией на валютном рынке. В случае дальнейшего ослабления американской валюты, цены пшеничных фьючерсов вновь пойдут вверх ввиду удешевления американского зерна на внешнем рынке. Прогнозный диапазон движения на ближайшую неделю $5,15-$5,50 за бушель.

Соя

Не осталась без внимания быков и соя, цены на которую за прошлую неделю подросли почти на 15%, до отметки $11,64 за бушель ($427,94 за тонну). И снова помимо эйфории на фондовых и сырьевых площадках свою лепту внесла теплая и сухая погода в южных районах Среднего Запада США (основные территории выращивания культуры), при этом подобная погода по прогнозам будет сохраняться всю текущую неделю. На фоне высокого спроса на сою и слабеющего доллара, котировки сентябрьских фьючерсов могут в ближайшее время устремиться к отметке $12 за бушель.

Кукуруза

Фьючерсы на кукурузу также демонстрируют стремительный рост. Причины подъема аналогичны тем, что толкают вверх цены на пшеницу: ослабление доллара и эйфория на фондовых площадках. В настоящий момент бушель пшеницы стоит $3,56 ($140,16 за тонну), рост по итогам прошлой недели составил 11,25%. Спекулятивно настроенные игроки активно приобретают фьючерсные контракты на фоне усиления склонности к риску на финансовых рынках. Поддержку котировкам также оказывают неблагоприятные погодные условия в «кукурузных» поясах США. В целом дальнейшая динамика по фьючерсам будет определяться общими настроениями на мировых фондовых и валютном рынках.

Обзор предоставлен Калита-Финанс