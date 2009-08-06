«Оболонь» начала экспорт пива Zibert в РФ

Компания «Оболонь», один из крупнейших национальных производителей пива и безалкогольных напитков, начала экспорт пива ТМ «Zibert» в Российскую Федерацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на встрече с журналистами начальник отдела экспорта компании «Оболонь» Виктория АЛИМОВА.

«На днях мы начали поставки пива Zibert в Россию», - сказала она.

В.АЛИМОВА также отметила, что в июне компания начала экспорт пива «Zibert» в Грузию и на сегодня этот продукт уже «неплохо показал себя на рынке Грузии». Она уточнила, что в дальнейшем планируется начать экспорт этого пива в Молдову и Беларусь.

Заместитель директора по продажам и маркетингу компании «Оболонь» Виталий ТКАЧЕНКО сообщил, что выведенный на рынок в феврале т.г. новый напиток под ТМ «Zibert» на сегодня уже занял около 3% пивного рынка Украины.

Напомним, ранее компания планировала по итогам 2009 года произвести не менее 2,8 млн. дал этого пива и занять 1% украинского рынка пива.

Справка УНИАН. ЗАО «Оболонь» – крупный национальный производитель пива, безалкогольных и слабоалкогольных напитков, минеральной воды. В состав корпорации входят главный завод в Киеве и шесть предприятий в регионах Украины.

Основные бренды: «Оболонь», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукция компании экспортируется в 33 страны мира.