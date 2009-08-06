«Оболонь» начала производство немецкого лицензионного пива Bitburger

Компания «Оболонь», один из крупнейших национальных производителей пива и безалкогольных напитков, начала производство немецкого пива Bitburger по лицензии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на встрече с журналистами начальник отдела экспорта компании «Оболонь» Виктория АЛИМОВА.

Согласно ее информации, компания «Оболонь» до этого времени разливала исключительно пиво под собственными торговыми марками, однако приняла решение о выпуске пива по лицензии. При этом одно из требований «Оболони» заключалось в том, что компания-лицензиар, как и «Оболонь», должна быть независимой, не принадлежать ни одной из транснациональных корпораций. В результате были достигнуты договоренности с компанией Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH о выпуске пива под одноименной ТМ, которое ранее практически не было представлено на украинском рынке.

В.АЛИМОВА сообщила, что компания Bitburger провела предварительный аудит головного пивзавода «Оболонь», на котором планировалось производить пиво. В результате положительных результатов аудита и переговоров, 29 апреля т.г. руководители компаний «Оболонь» и Bitburger подписали лицензионное соглашение сроком на 2 года. Первое пиво Bitburger было сварено 9 июля и отправлено в Германию для оценки. Компания-лицензиар подтвердила высокое качество сваренного пива, после чего 24 июля пиво поступило в продажу на украинском рынке.

Заместитель директора по продажам и маркетингу компании «Оболонь» Виталия ТКАЧЕНКО отметил, пиво Bitburger в Украине разливается в жестяную банку 0,5 литра и 30-литровые кеги. По его словам, до конца года компания может продать на украинском рынке около 120 тыс. дал. В.ТКАЧЕНКО подчеркнул, что компании «не гонятся» за объемами, поскольку это пиво суперпремиального сегмента. Он отметил, что в первую очередь Bitburger будет конкурировать на украинском пивном рынке с импортными пивными брендами.

В.АЛИМОВА добавила, что планы по производству могут быть скорректированы, поскольку компания рассматривает возможность экспорта пива Bitburger в страны СНГ, и уже осенью планируется начать экспорт в Россию, где уже известен этот бренд.

Справка УНИАН. ЗАО «Оболонь» – крупный национальный производитель пива, безалкогольных и слабоалкогольных напитков, минеральной воды. В состав корпорации входят главный завод в Киеве и шесть предприятий в регионах Украины.

Основные бренды: «Оболонь», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукция компании экспортируется в 33 страны мира.