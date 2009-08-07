На Буковине завершилась жатва,

На Буковине завершился сбор урожая ранних зерновых. Аграрии обмолотили 39 тыс. га площадей пшеницы и намолотили 136,8 тыс. тонн зерна. Урожайность пшеницы составляет 35 ц с 1 га.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении агропромышленного развития Черновицкой областной госадминистрации, общий урожай зерна в этом году на Буковине составляет 210 тыс. тонн. Средняя урожайность – 31,9 ц с 1 га.

В прошлом году урожайность составляла 33 ц/га. Однако в этом году зерна собрали больше за счет увеличения посевных площадей. Наивысшая урожайность зерновых в этом году в Кицманском районе (40 ц/га).

Скошены и обмолочены также посевы ржи, овса, рапса и гороха. Урожайность этих культур - на уровне прошлого года. Из ранних зерновых осталось обмолотить лишь 550 гектаров гречихи.