В Харьковской области собранно 89% ранних зерновых

Сельхозпредприятия Харьковской области собрали ранние зерновые и зернобобовые культуры на площади 755,3 га (89%) - 2 млн. 17,6 тыс. тонн. Средняя урожайность составляет 26,7 ц/га.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя ОДА Виктора ЗВЕРЕВА.

Справка УНИАН. В этом году ранние зерновые в области необходимо собрать из площади 845,5 тыс. га. В частности, на озимую пшеницу приходится 467 тыс. га, ячмень – 313,9 тыс. га, яростная пшеница - 7,6 тыс. га, овес и горох - 41,8 тыс. га.

В Харьковской ОГА рассчитывают получить в этом году около 2,5 млн. тонн всех зерновых культур при средней урожайности 24,8 ц/га. В прошлом году аграрии области собрали 3,8 млн. тонн всех зерновых.