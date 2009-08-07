Госакты на земельные участки получили всего 40% жителей

На данный момент только 40% жителей Ровенской области, имеющих на это право, получили государственные акты на право собственности на земельные участки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции начальник Главного управления Госкомзема в Ровенской области Светлана БОГАТЫРЧУК-КРИВКО.

По ее словам, одной из причин того, что до сих пор в области даже половине граждан не выдали госактов на право собственности на землю, является неудовлетворительная работа землеустроительных организаций, подавляющее большинство которых частные.

На данный момент в области действует 96 землеустроительных организаций. За полгода в главном управлении Госкомзема собралось достаточно претензий и замечаний относительно работы каждой организации, сказала С. БОГАТЫРЧУК-КРИВКО. В частности, почти 20% изготовленной ими документации возвращают на доработку.

В настоящее время в отношении землеустроителей, которые выполняют работу недобросовестно, но не забывают взимать за это немалые деньги, в управлении готовят представление на имя председателя Госкомзема Украины с предложением отказать им в продлении действия лицензии, сообщила начальник Главного управления.