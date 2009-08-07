Украинская агротехника отвечает международным стандартам на 41%

Украинская сельскохозяйственная техника только на 41% отвечает международным стандартам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время совещания конструкторов предприятий, ведущих научно-исследовательских учреждений и производителей техники в отрасли машиностроения для АПК в Киеве сообщил директор Украинского научно-исследовательского института прогнозирования и испытания техники и технологий для сельскохозяйственного производства имени Л.Погорелого (УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого) Владимир КРАВЧУК со ссылкой на результаты экспертизы технического уровня отечественной сельхозтехники.

По словам В.КРАВЧУКА, по такому показателю, как технологическое назначение, украинская техника отвечает современным требованиям на 55%; по безопасности труда – на 45%; по надежности и долговечности – на 31%; по энергетической эффективности – на 29% и по сервисным показателям – на 28%.

В.КРАВЧУК отметил, что Украина - единственная страна из бывших республик СССР, которая не имеет требований к основным сельскохозяйственным машинам.

“Я прошу МинАПК, Минпромполитики найти эти копейки. Давайте создадим и утвердим требования, гармонизированные с международными стандартами, на основные виды машин. И это будет большой позитив”, - сказал он.