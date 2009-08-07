АМКУ разрешил “Волошковому полю” приобрести акции двух ЗАО
19:26, 07 августа 2009Агро
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«Первомайский МКК» и «ЮРИЯ»
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение ООО «Молочная компания «Волошкове поле» (г. Кировоград) на приобретение доли в уставном капитале ЗАО «Первомайский молочноконсервный комбинат» и ЗАО «ЮРИЯ».
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба комитета.
Сообщается, что данное приобретение обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.
Справка УНИАН. ООО «Молочная компания «Волошкове поле» осуществляет деятельность по управлению активами субъектов хозяйствования.
ЗАО «Первомайский МКК» и ЗАО «ЮРИЯ» занимаются переработкой молока и производством молочной продукции.
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