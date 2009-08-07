АМКУ разрешил “Волошковому полю” приобрести акции двух ЗАО

«Первомайский МКК» и «ЮРИЯ»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение ООО «Молочная компания «Волошкове поле» (г. Кировоград) на приобретение доли в уставном капитале ЗАО «Первомайский молочноконсервный комбинат» и ЗАО «ЮРИЯ». Об этом УНИАН сообщила пресс-служба комитета. Сообщается, что данное приобретение обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента. Справка УНИАН. ООО «Молочная компания «Волошкове поле» осуществляет деятельность по управлению активами субъектов хозяйствования. ЗАО «Первомайский МКК» и ЗАО «ЮРИЯ» занимаются переработкой молока и производством молочной продукции.

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