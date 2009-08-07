"Українська сыровина" приобретает долю «Евро Фудс ГБ Украина»
19:28, 07 августа 2009Агро
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Разрешение АМКУ
Антимопонольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение ООО «Українська сыровина» ЛТД (г. Киев) на приобретение доли в уставном капитале ООО «Евро Фудс ГБ Украина» (г. Бровары, Киевская обл.).
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба комитета.
Сообщается, что данное приобретение обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.
Справка УНИАН. ООО «Евро Фудс ГБ Украина» производит и реализует вкусовые добавки, соусы, супы, быстрорастворимое картофельное пюре и макаронные изделия под ТМ «Галлина Бланка» и «Агроматика».
ООО «Українська сыровина» ЛТД осуществляет оптовую торговлю напитками и другими продуктами.
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