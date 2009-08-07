"Українська сыровина" приобретает долю «Евро Фудс ГБ Украина»

Антимопонольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение ООО «Українська сыровина» ЛТД (г. Киев) на приобретение доли в уставном капитале ООО «Евро Фудс ГБ Украина» (г. Бровары, Киевская обл.).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба комитета.

Сообщается, что данное приобретение обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Справка УНИАН. ООО «Евро Фудс ГБ Украина» производит и реализует вкусовые добавки, соусы, супы, быстрорастворимое картофельное пюре и макаронные изделия под ТМ «Галлина Бланка» и «Агроматика».

ООО «Українська сыровина» ЛТД осуществляет оптовую торговлю напитками и другими продуктами.