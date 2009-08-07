Сегодня в Днепропетровской области завершен сбор ранних зерновых культур на общей площади 882 тыс. га.

Об этом УНИАН сообщили в главном управлении агропромышленного развития Днепропетровской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, намолочено 2,317 млн. тонн зерна. Из них пшеницы - 1,426 млн. тонн при средней урожайности 30,5 ц/га.

Озимого и ярового ячменя намолочено 829,5 тыс. тонн при средней урожайности 21,3 ц/га.

Рапса собрано 61,5 тыс. тонн при урожайности 15,5 ц/га.