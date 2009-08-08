Харьковская область продала на аграрной бирже 10 тыс. т гороха

Вчера на вторых в этом сезоне торгах Харьковского регионального отделения Аграрной биржи было продано 10 тыс. тонн фуражного гороха по цене 1215 грн./т на условиях EXW.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель главы облгосадминистрации Виктор ЗВЕРЕВ.

Вместе с тем, по его словам, возникло предложение о закупке сахара-песка: еженедельно от 50 тонн по 5300 грн./т в общем количестве 400 тонн по спотовым и форвардным контрактам.

В. ЗВЕРЕВ отметил, что в целом сегодня на торгах было 57 предложений на продажу сельскохозяйственной продукции на сумму 82,7 млн. грн. и 23 предложения относительно закупки на сумму 64,4 млн. грн. Аграриям были предложены минеральные удобрения и оборудование для производства макаронных изделий и печенья.

Заместитель губернатора уточнил, что в торгах приняли участие 13 брокеров из Харьковской, Донецкой и Черниговской областей, руководители сельскохозяйственных предприятий, зернотрейдеры, представители комбикормовых заводов, спиртзаводов, хлебокомбинатов, птицефабрик.

Как сообщал УНИАН, агрохозяйства региона в этом году ожидают получить 2,5 млн. тонн зерновых. Из этого объема за пределы области может быть продано не менее 800 тыс. тонн.