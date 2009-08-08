На Прикарпатье собрано около 70% ранних зерновых

На Прикарпатье собрано уже около 70 процентов ранних зерновых.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Ивано-Франковской областной государственной администрации.

По их информации, в области намолочено более 200 тыс. тонн зерна нового урожая.

Кроме того, аграрии собрали свыше 36 тыс. тонн семян рапса. По прогнозам специалистов Главного управления агропромышленного развития ОГА, при благоприятных погодных условиях со сбором рапса и ранних зерновых (пшеница, рожь, ячмень, овес) в Ивано-Франковской области справятся в ближайшие дни. Останутся в поле поздние зерновые (кукуруза, гречиха) и пропашные культуры. А всего хлеборобы Прикарпатья надеются намолотить в этом году 400 тыс. тонн хлеба.