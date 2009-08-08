В Германии требуют отменить налог на кофе

Немецкие кофейные лоббисты из объединения Coffee Hunting подали петицию в Бундестаг с требованием отменить существующий в Германии специальный налог на кофе, сообщает Дело.

Как отмечается, сейчас в Германии с каждого килограмма обжаренных кофейных зерен взимается 2,19 евро налогов. К этому надо также добавить семипроцентный налог на добавленную стоимость, в итоге сумма налогов порой превышает закупочную стоимость.

По словам представителей Coffee Hunting, это "двойное налогообложение" значительно снижает конкурентоспособность немецких предприятий, занятых торговлей кофе, перед лицом иностранных компаний как на внутреннем, так и на европейском рынках.

Налог на кофе был введен после Второй мировой войны. Тогда кофе считался редким и дорогим напитком, а "кофейный налог" в некоторой степени являлся налогом на роскошь. С тех пор ситуация на рынке изменилась: к примеру, действовавший ранее налог на чай был отменен в 1993 году.

В настоящее время помимо Германии налог на кофе также действует в Бельгии и Дании, однако там его ставка значительно ниже. Отмена налога и снижение цен может, по мнению представителей Coffee Hunting, дополнительно стимулировать спрос и оживить экономику не только в ФРГ, но в странах – производителях кофе.

Тем не менее, судьба кофейного налога пока не определена, прежде всего, потому, что он обеспечивает крупные поступления в бюджет. Кофе является в Германии настоящим культом. Ежегодно немцы выпивают в среднем 148 литров на человека. Главными потребителями кофе традиционно считаются врачи, журналисты, полицейские и студенты. Больше кофе пьют только в Финляндии.