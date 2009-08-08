В ближайшие дни в Украине тепло и сухо

В ближайшие дни синоптики обещают в Украине относительно теплую и сухую погоду.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, завтра, 9 августа, преимущественно без осадков, лишь в Карпатах, на Прикарпатье и Слобожанщине местами небольшой дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет 8-13°, в южных областях местами 16-19°; днем 20-25°, на Закарпатье 26-28°, в Сумской и Харьковской областях 17-19° (в Карпатах ночью 6-11°, днем 10-15°).

В Киеве и Киевской области также без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 8-13°, днем 20-25°; в Киеве ночью 10-12°, днем 21-23°.

Сегодня, 8 августа, температура воды в Черном и Азовском морях 23-25°, в Днепре возле Киева 22°.