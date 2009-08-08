Президент поздравил хлеборобов Сумской области

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил аграриев Сумской области с намолотом первого миллиона тонн зерна.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службы главы государства.

«Благодаря высокому профессионализму каждого из вас и эффективной организации жатвы Сумская область собрала для Родины богатый урожай», - говорится в телеграмме главы государства в адрес председателя Сумской областной государственной администрации Николая ЛАВРИКА.

Президент поблагодарил работников сельского хозяйства области за настойчивый ежедневный труд и преданность хлеборобскому делу и пожелал им крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых успехов на благо Украины.